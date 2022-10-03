شكرا لقرائتكم أمطار رعدية على مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، ويشمل محافظة، القنفذة والليث والطائف وميسان وأضم والعرضيات، وكذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السابعة مساءً. طقس اليوم كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة. كما توقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية منها. حركة الرياح السطحية ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.