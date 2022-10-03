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شكرا لقرائتكم عرض حذاء مايكل جوردان النادر بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - ضمن معروضاته التي تشمل أنواعًا مختلفة من أكثر قطع الأحذية ندرة في العالم، أتاح متحف سنيك مي لزواره في العاصمة الرياض مشاهدة حذاء لاعب السلة الأمريكي الشهير “مايكل جوردان” في منتصف الثمانينيات الميلادية، عندما كان يمثل أيقونة نادي شيكاغو بولز في الدوري الأمريكي للمحترفين. ويعود تاريخ حذاء جوردن المعروض بمتحف السنيكرز إلى عام 1985م، خلال فترات بدايته مع فريق شيكاغو بولز الذي حقق معه أكثر ألقابه ومنجزاته التي امتدت حتى أواخر التسعينيات. ويعرض المتحف زوجًا من أحذية Nike Air Jordan IV الرياضية
استخدم منها اللاعب ثلاثة ألوان من الأربعة الأصلية، وهي: “الإسمنت الأبيض” و”الإسمنت الأسود” و”الأحمر الناري”.
نموذج مايكل جوردان
واشتهر جوردان بارتداء هذا النموذج عندما سجل رمية فوق اللاعب كريج ايهلو ضد فريق كليفلاند كافالييرز في تصفيات 1989، وقام اللاعب بتوقيع الكعب الخارجي لكل حذاء بقلم أسود، وتظهر بعض التشققات في نعل الكعب الداخلي المطاطي على الحذاء. ويخوض الزوار داخل المتحف رحلةً يتعرفون من خلالها على أندر أحذية السنيكرز الموجودة عالميًّا، حيث تظهر المعروضات بداخل صندوق زجاجي يحمل تفاصيل الأحذية التي تُعد من أشهر السنيكرز التي يملكها مصممو الأزياء والمشاهير العالميون.
أحذية فريدة
ويضم المتحف أزواجًا فريدة من الأحذية لم تسبق رؤيتها في الأماكن العامة من قبل، إضافةً إلى بعض السنيكرز التي جُمعت من قِبل مُهتمين في المجال، في أمريكا وفرنسا وإنجلترا. ويفتح سنيك مي أبوابه لجميع الزوار بشكل يومي من 4 مساءً إلى 12 صباحًا، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط، كما يمكن حجز تذاكر الـ VIP والـVVIP من خلال تطبيق وموقع “باركي”.