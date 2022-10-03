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شكرا لقرائتكم الرئيس الأوكراني: أنا ممتن للأمير محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - حرص الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على توجيه الشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على وساطته في تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا. وصرح زيلينسكي في مقابلة خاصة مع موقع “عرب نيوز”: “أقول مجددًا إن روسيا لم تكن تريد تسليمنا الرعايا الأجانب لتفادي إظهار الانتصارات والمكاسب السياسية التي حققتها أوكرانيا”. وأضاف الرئيس الأوكراني: “أود أن أتوجه بالشكر إلى السعودية على هذه الجهود، كانت المحاولة الأخيرة جيدة جدًا، تمكنا من إعادة أكثر من 205 أشخاص مقيمين ورعايا بلدان أخرى، وتمكنا من خلال السعودية من تبادل عدد من المواطنين الأميركيين والبريطانيين والكرواتيين والمغاربة والسويديين، وبالتالي كانت مبادرة جيدة نظرًا للعلاقات التي يمتلكها ولي العهد مع روسيا، وكانت فرص النجاح مرتفعة، وأنا ممتن جدًا له على هذه النتيجة الرائعة”.