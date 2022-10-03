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4 مؤشرات تدل على الرغبة في الطلاق

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شكرا لقرائتكم 4 مؤشرات تدل على الرغبة في الطلاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

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الرياض - محمد الوسيري - أكدت الأخصائية الاجتماعية، تغريد العتيبي، أن الزوجين يجب أن يكون لديهما وعي كاف ومدركين أن الزواج ميثاق غليظ وعلاقة مقدسة. وأشارت خلال حديثها عبر برنامج صباح ، أن العلاقة بين الزوجين شرعها الله لمساعدة الطرفين أحدهما الآخر وفهم احتياجاتهما، وأنها ليست علاقة عابرة أو مجرد صداقة. ولفتت “العتيبي”، أن هناك 4 مؤشرات تدل على الرغبة في الطلاق ولكن لا تدل على النهاية لكنها بمثابة جرس إنذار وهي: الطلاق الصامت، والطلاق اللفظي، والطلاق الأسري، بالإضافة إلى الطلاق المجتمعي.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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