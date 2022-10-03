السعوديه تعليم سراة عبيدة يُكرّم أبناء شهداء الوطن

محمد بن مسعود - الدمام - كرّم مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، ورئيس مركز الربوعة عبدالله الحدري، عدداً من أبناء شهداء الوطن، وذلك خلال احتفالية نظمتها ابتدائية ربعي بن عامر، عرفاناً بتضحيات آبائهم، وتخليداً لذكراهم، وتكريماً لأبنائهم.

وأكد مدير التعليم في المحافظة، أن هذا التكريم، يأتي إيماناً بالدور العظيم والتضحيات الغالية التي قدمها آباء هؤلاء الأبناء للذود عن حياض الوطن ومقدراته، لافتاً إلى الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، تجاه هؤلاء الأبطال وأبنائهم.

ونوّه إلى أن تكريم أبناء الشهداء هو واجب تفخر به الدولة وهو تكريم لأبناء الأبطال والمخلصين لهذا الوطن المعطاء، وكان لزاماً علينا أن نكون أوفياء مع أبنائهم، إيماناً وعرفاناً بتضحيات آبائهم وتخليداً لذكراهم وهذا التكريم هو أقل ما يقدم لأبناء شهداء الوطن، باعتبار أن الشهيد عطاء لا ينفد، وقيمة لا تبلى، واسماً لا ينتهي. وشدّد على أهمية التنشئة الصالحة للأبناء وغرس قيم التضحية والولاء والانتماء وحب الوطن في أنفسهم ليكملوا مسيرة الآباء والأجداد في بناء الوطن والمحافظة عليه.

من جانبه بيّن رئيس مركز الربوعة، أن الآباء الذين استشهدوا هم رموز الوطن وحماة الثغور، لافتاً إلى أن التكريم يُعد واجباً وطنياً، وأن ما بذله آباءُ هؤلاء الأبناء يُسجل بحروف من نور، وتخلد أسماؤهم في سجلات التاريخ لأنهم دافعوا بأرواحهم من أجل كل مواطن، ومن أجل تراب هذه الأرض الطاهرة.