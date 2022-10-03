رئيس مجلس الشورى يرأس وفد المملكة في القمة الثامنة لرؤساء البرلمانات بدول مجموعة العشرين في جاكرتا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

يرأس معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في أعمال اجتماعات القمة الثامنة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، التي يستضيفها البرلمان الإندونيسي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة جاكرتا.

وسيبحث رؤساء برلمانات الدول الأعضاء لمجموعة العشرين خلال الاجتماعات عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها تعزيز التنمية المستدامة، والاقتصاد الأخضر، والقضايا الطارئة المتعلقة بأمن الغذاء والطاقة، والتحديات الاقتصادية، وفعالية الأدوار التي تقوم بها البرلمانات.

وأكد معالي رئيس مجلس الشورى – في تصريح صحفي- أنَّ المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – يحفظهما الله – تنظر إلى هذا التجمع الدولي الكبير بأهميةٍ كبرى نظراً لدور دول المجموعة في صناعة اقتصاد العالم وفتح آفاق الفرص أمام الشعوب .

ورأى معاليه أنَّ حضور المملكة بين أقوى عشرين اقتصاداً يعزز من مكانتها، ويمنح جهودها التي تقوم بها في إرساء الأمن والسلم الدوليين، دفعة متميزة من خلال تواصلها المستمر مع كافة دول العالم ، وبناء العلاقات المتميزة من أجل الوصول إلى مستوى تنسيق فاعل يضمن تعزيز علاقات المملكة مع كافة الدول الشقيقة والصديقة.

ويضم وفد مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس اللواء منصور بن سلطان التركي، والدكتورة آمال بنت يحيى الشيخ، والدكتور أسامة بن حسن عارف، والدكتورة أميرة بنت أحمد البلوي، وعدد من المسؤولين في المجلس.