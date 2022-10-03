“الغذاء والدواء” تفوز بـ “Prism Award” لأفضل المنظمات تطبيقًا لممارسات تعزيز المهارات القيادية في الموارد البشرية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

فازت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمركز الأول لأفضل المنظمات تطبيقًا لممارسات الكوتشينج في تعزيز وتحسين المهارات القيادية في الموارد البشرية، لتحصل على جائزة بريزم (Prism Award) في الشرق الأوسط المقدمة من الاتحاد الدولي للكوتشينج (ICF).

وأعلن الاتحاد الدولي للكوتشينج الفائز بالجائزة خلال حفل أُقيم في العاصمة العمانية مسقط يوم الخميس 3 ربيع الأول 1444هـ الموافق 29 سبتمبر 2022م لتوزيع الجوائز، وكان تحت عنوان “ثقافة الكوتشينج – هل يمكنك حقًّا التأثير على الثقافة التنظيمية من خلال الكوتشينج؟”.

وتعد Prism Award جائزة دولية عالية التنافسية صُممت لتشجيع المنظمات على تبنّي الكوتشينج كمفهوم وأداة تطويرية وفق أعلى المعايير.

وتبنّت “الغذاء والدواء” مفهوم الكوتشينج أداة تطويرية منذ عام 2018م، ويركز هذا المفهوم على تعزيز وتحسين المهارات القيادية ومستويات الأداء وتحقيق النتائج التي تضمن وضوح التوجهات وبناء الثقة والعمل بروح الفريق الواحد لبناء علاقة جيدة بين القيادة والموظفين وأصحاب المصلحة بأعلى كفاءة ممكنة، إضافةً إلى إدارة تحديات الأعمال اليومية وأخذ زمام المبادرة في التطوير المستمر الذي يُعنى بتحقيق أهداف الهيئة.

وعرّفت “الهيئة” منسوبيها بمفهوم الكوتشنج وأهميته، وجرى تطبيقه عبر الاستعانة بأفضل المدربين باستخدام أفضل الطرق والأساليب، ومنها جلسات الكوتشينج الفردية والجماعية على مدى السنوات الأربع الماضية، كما نظّمت فعالية “يوم الكوتشينج” في بداية عام 2022م لجميع الموظفين، وتمت دعوة المعنيين بهذه البرامج من الجهات الحكومية المماثلة.

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ورُشحت “الغذاء والدواء” ضمن أفضل خمسة منظمات في تطبيق ممارسات الكوتشينج، وذلك بعد تقديمها البيانات والأثر العائد من ممارسات الكوتشنج التي طبقتها داخليًا للاتحاد الدولي للكوتشينج للترشح للجائزة.