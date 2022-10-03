مركز “تَمَكُّنْ” يقدم الرعاية الشاملة لأطفال التوحد بالمدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

قدم مركز “تَمَكُّنْ” إحدى مبادرات جمعية المدينة المنورة للتوحد وأول مركز شامل، خدماته العلاجية المتكاملة لذوي التوحد في المنطقة ومحافظاتها، منها التقييم الشامل، والتدخل المبكر، وعلاج النطق والتخاطب، والعلاج النفسي، وتحليل السلوك التطبيقي، والعلاج الوظيفي، والتعليم الخاص والتأهيل المهني، حيث يسعى لتأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

ويتميز المركز بوجود أكثر من ١٠٠ أخصائي وأخصائية مؤهلين وفق أفضل المعايير العالمية، وبإشراف عدد من الجهات ذات الاختصاص، إضافة إلى تدريب قرابة 280 مستفيد، بواقع 4320 ساعة علاجية أسبوعية.

يذكر أن المركز نظم منذ افتتاحه عددًا من البرامج والدورات والفعاليات، لأسر المستفيدين لتوعيتهم وتثقيفهم باضطراب طيف التوحد، ليستكملوا الخطة العلاجية للطفل داخل المنزل.