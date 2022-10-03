الجوازات تعلن اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الهيئة العامة للجوازات، حزمة من الشروط للمواطنين الراغبين للسفر خارج المملكة والتي توضح خلالها صلاحية الجوزا ومدة الإقامة. اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة ونشر الحساب الرسمي لمديرية العامة للجوازات عبر حسابه الرسمي على “تويتر” إن هناك مجموعة من اشتراطات سفر المواطنين خارج المملكة ويجب الالتزام بها حتى تسير أمور السفر بصورة سهلة، وتتمل تلك الإشتراطات في: قبل السفر تأكد من المدة المتبقية على انتهاء صلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

أن يكون متبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية، أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

أن الهوية الوطنية في “أبشر- توكلنا” لا تمكن من السفر إلى خارج المملكة ويجب إحضار أصل البطاقة.

إحضار سجل الأسرة، إضافة إلى وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج.

الهوية الوطينة متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جاز السفر للتابعين من 10 سنوات فأكثر ومن لديه جواز سفر ساري الصلاحة فبمإمكانه السفر إلى خارج المملكة دون الحاجة إلى تسجيل خصائص حيوية في الأنظمة الآلية.

الحصول على 3 جرعات من لقاح كورونا، أو في حال لم يمض أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق “توكلنا”.

فيما يخص الفئة العمرية من 16 عاما حتى 12 عاما يشترط الحصول على جرعتين، بينما الفئة العمرية أقل من 12 عاما يشترط وجود بوليسية تأمين ضد كوفيد-19. اقرأ ايضًا أخبار قد تهمك قبل السفر.. نصائح هامة وعاجلة من الجوازات للمواطنين

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