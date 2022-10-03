وزارة التجارة: أكثر من مليون عملية رصد لأسعار السلع والمنتجات في جميع مناطق المملكة خلال 9 أشهر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تواصل وزارة التجارة جهودها الميدانية لمراقبة الأسواق ورصد أسعار السلع والمنتجات في جميع مناطق المملكة.

ونفذت الفرق الرقابية منذ بداية يناير حتى سبتمبر 2022م أكثر من 691 ألف جولة لمراقبة الأسواق والأسعار، تخللتها أكثر من 35 ألف زيارة ميدانية موجهة لرصد الأسعار، أُجري خلالها أكثر من مليون عملية قراءة لأسعار السلع والمنتجات في جميع منافذ البيع.

وتتابع الوزارة 278 سلعة أساسية من خلال رصد أسعارها في جميع المناطق ورفعها عبر نظام إلكتروني لتتم متابعتها بدقة والوقوف على أي ممارسات غير سليمة تؤثر على أسعار السلع ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بشكل فوري.

وتهدف هذه الزيارات لمراقبة الأسواق ورصد مستويات الأسعار، ومتابعة وفرة المنتجات وضمان تعدد مورديها، وتوافر المنتجات البديلة، والتأكد من امتثال المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة وذلك لحماية وحفظ حقوق المستهلكين.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال الرقم الموحد (1900) أو تطبيق “بلاغ تجاري.