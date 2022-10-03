الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع و Snapchat تطلقان مركز العائلة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

بالتعاون مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أطلقت منصة Snapchat خدمة “مركز العائلة” في المملكة كأول دولة في العالم تطلق فيها الخدمة باللغة العربية والثانية عالمياً بعد ألمانيا.

وتتيح الخدمة لأولياء الأمور التحكم بأنشطة أبنائهم بشكل أكبر عبر الإنترنت، من خلال الاطلاع على قائمة أصدقائهم على التطبيق ومن يتواصل معهم، لكن دون استعراض محتوى المحادثات، حفاظًا على خصوصيتهم واستقلاليتهم.

وكما تُمكّن الأهالي من الإبلاغ بسهولة وسرية عن أي حسابات مسيئة أو مشبوهة بشكل مباشر بالتواصل مع فريق المنصة على مدار الساعة لحمايتهم. وتزوّد الخدمة أولياء الأمور وأبناءهم بأدوات جديدة لمساعدتهم على إجراء محادثات بناءة ومفتوحة حول الأمان عبر الإنترنت.

وأكدت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إسراء عسيري بعد إطلاق الخدمة اليوم في مقر الهيئة، أن التعاون مع Snap Inc لإطلاق مركز العائلة هو إحدى الخطوات التي تسعى الهيئة من خلالها لتوفير منصات محتوى تضمن الخصوصية والأمان للمستخدمين، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تقدم مستويات جديدة من الحماية، حيث يجب أن يكون المستخدمون أصدقاء على Snapchat قبل أن يتمكنوا من التواصل مع بعضهم البعض.

وأضافت عسيري أنه وفقاً لدراسة أجرتها Snap Inc و”ديلويت ديجيتال، يستخدم 71% من الأهالي في السعودية تطبيق Snapchat وعبر ميزة “مركز العائلة”، يُمكن لهم الإبلاغ بسهولة وسرية عن أي حسابات مسيئة أو مشبوهة بشكل مباشر بالتواصل مع فريق الثقة والأمان في Snap على مدار الساعة، مؤكدة أن المملكة تواصل تحقيق نمو هائل في رحلتها نحو التحول الرقمي وتبنّي أحدث التقنيات، مع ضرورة توفير مساحات آمنة للمستخدمين على الإنترنت.

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من جانبه، قال رئيس السياسات العامة في شركة Snap Inc جورج وولفارت: إن مركز العائلة سيسهم في تسهيل المحادثات بين الأهالي وأبنائهم فيما يتعلق بالأمان عبر الإنترنت، مما يؤثر بشكل إيجابي على نشاط المستخدمين في المملكة.

وأضاف: إن عدد مستخدمي تطبيق Snapchat في السعودية يفوق 20 مليون مستخدم شهرياً ويصل إلى أكثر من 90% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم بين 13 و 34 عاماً، مما يجعله أحد أبرز منصات التواصل في المملكة.

وأوضح أن Snap تخطط لإضافة خصائص أمان إضافية إلى ميزة “مركز العائلة” خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك أدوات جديدة للتحكم بالمحتوى مخصّصة للأهالي، وإتاحة المجال للأبناء بإبلاغ والديهم عند التواصل مع فريق الثقة والأمان في Snap عن حساب مشبوه أو محتوى مسيء.

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