آخر تطورات إصابة “الأسمري”

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كشفت مصادر صحفية، عن آخر تطورت إصابة لاعب الأهلي علي الأسمري التي عاناها خلال الأيام الماضية، حيث تعرَّض لتمزُّق في عضلة الساق.
وأوضحت المصادر وفقًا لـ”الرياضية”، أن الأسمري دخل البرنامج العلاجي والتأهيلي، مشيرة إلى أن اللاعب لن يتمكَّن من دخول البرنامج اللياقي قبل التأكُّد من شفائه تمامًا من التمزُّق.
وسيغيب الأسمري عن المباريات التي سيخوضها خلال الشهر الجاري، إذ يواجه فرق جدة، ونجران، والرياض، والفيصلي في الجولات من السادسة حتى التاسعة، وسيعود تدريجيًّا أمام الجبلين في الجولة العاشرة.
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Source akhbaar24
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