“الغنام”: طرد عبدالمجيد الصليهم انقص قوتنا.. وعانيا من طريقة الاتحاد الدفاعية

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علق لاعب النصر سلطان الغنام على تعادل فريقه أمام الاتحاد، مساء امس الأحد، بدون أهداف، في الجولة الخامسة بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال الغنام في تصريحات بعد المباراة:” كنا نستحق الفوز من واقع الفرص التي تهيات لنا، والاتحاد لعب مدافعًا طوال الوقت ولعب على الخروج بنقطة وحصل عليها”.
وأوضح، أن فريقه عانى من طريقة لعب الاتحاد الدفاعية، مؤشرا إلى أن في المجمل كانت مباراة جميلة.
وأشار إلى أن فريقه كان بإمكانه حصد نقاط المباراة لولا حالة الطرد في الشود ثاني.
وأتم الغنام تصريحاته:” طرد عبدالمجيد الصليهم انقص قوتنا وكان بإمكننا الفوزلولا حالة الطرد”.
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Source akhbaar24
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