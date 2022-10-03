︎
.
قالت جواهر الريس، الرئيس التنفيذي لمركز عبداللطيف جميل، إن هناك العديد من الطرق العلمية والصحية التي يجب الالتزام بها لعدة إصابة السيدات بسرطان الثدي.
طرق الوقاية من سرطان الثدي
وأضافت جواهر الريس، خلال مداخلة ببرنامج “اليوم” أن من أبرز الطرق للوقاية من الإصابة بمرض سرطان الثدي، تتمثل في:
- الغذاء الصحي ممارسة الرياضة الفحص المبكر لسرطان الثدي
وأكدت جواهر الريس، أن الخضوع للكشف المبكر عن سرطان الثدي يساعد على ارتفاع نسب الشفاء في المراحل الأولى من مرض سرطان الثدي.
اقرأ ايضًا
منى العايد.. متعافية من سرطان الثدي تكشف أصعب لحظاتها مع المرض.. فيديو
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر جواهر الريس توضح طرق الوقاية من الإصابة بمرض سرطان الثدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.