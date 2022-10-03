جواهر الريس توضح طرق الوقاية من الإصابة بمرض سرطان الثدي

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قالت جواهر الريس، الرئيس التنفيذي لمركز عبداللطيف جميل، إن هناك العديد من الطرق العلمية والصحية التي يجب الالتزام بها لعدة إصابة السيدات بسرطان الثدي.

طرق الوقاية من سرطان الثدي

وأضافت جواهر الريس، خلال مداخلة ببرنامج “اليوم” أن من أبرز الطرق للوقاية من الإصابة بمرض سرطان الثدي، تتمثل في:

الغذاء الصحي ممارسة الرياضة الفحص المبكر لسرطان الثدي

وأكدت جواهر الريس، أن الخضوع للكشف المبكر عن سرطان الثدي يساعد على ارتفاع نسب الشفاء في المراحل الأولى من مرض سرطان الثدي.

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Source almnatiq

