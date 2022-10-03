تسليم تقرير فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة

︎ . المناطق_مكة تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لعام 2021م والذي سلمه لسموه مدير عام فرع المركز بالمنطقة المهندس وليد الحجيلي. واستمع سموه لشرح عن محتوى التقرير والذي يستعرض أعمال المركز والتي تهدف لتعزيز استدامة البيئة، والمساهمة في ازدهار القطاعات التنموية وتحسين جودة الحياة، والخطط والخدمات التي يقدمها المركز، إضافة إلى مبادرات المركز ومن أبرزها إنشاء وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر وزيادة عدد محطات رصد الهواء بالمنطقة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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