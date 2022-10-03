شكرا لقرائتكم جريان سيول وادي إبيان في العرضيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

توقعات حالة الطقس

الرياض - محمد الوسيري - أظهر مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جريان سيول وادي إبيان في العرضيات بمنطقة مكة المكرمة. ووثق المقطع، الذي رصدته صحيفة “متابعات الخليج 365”، جريان السيول في وادي إبيان بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية منها .