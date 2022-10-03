الجيش الأوكراني يعلن عن إسقاط ثماني طائرات انتحارية مسيرة من صنع إيران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض
أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أن القوات الأوكرانية أسقطت ثماني طائرات انتحارية مسيرة من صنع إيران خلال الهجمات الروسية.
وبحسب الجيش الأوكراني فإنه حتى الآن تم إسقاط عدة طائرات مسيرة إيرانية من طراز “شاهد 136” في حرب روسيا ضد أوكرانيا.
وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان صدر 23 سبتمبر، أنها قررت، ردا على استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية في هجومها على أوكرانيا، سحب أوراق اعتماد سفير إيران في أوكرانيا وتقليص عدد الموظفين بشكل كبير بالسفارة الإيرانية بكييف.
يذكر أن “شاهد 136” نوع من الطائرات المسيرة التي قدمتها إيران للجماعات التي تعمل بالوكالة عنها في المنطقة
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