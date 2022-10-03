الشمري: تنظيم العيادات التخصصية لتقديم خدمات الرعاية الطبية دون انتظار بحائل

محمد بن مسعود - الدمام - قال الدكتور خليل الشمري، نائب الرئيس التنفيدي للخدمات الطبية بتجمع حائل الصحي، إن نموذج الرعاية الصحية الجديدة تتمثل في تقديم أفضل خدمة للمستفيد “المواطن”.
وأضاف الشمري خلال لقائه بقناة الإخبارية، أن تجمع حائل الصحي وفر العديد من الخدمات الاستشارية في المستشفيات الطرفية والمحافظات، وهذا الأمر يساعد على تقليل قوائم الانتظار، بالإضافة إلى تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية.
وتابع: أن الهدف يكون مخصص في المستشفيات الطرفية، حيث فتح كافة عيادات المتواجدة في المستشفى من أجل استقبال المرضى، الأمر الذي يساعد على تقديم الخدمة بصورة مستمرة.
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