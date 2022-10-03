أمانة جدة تنفذ حملة على محال بيع الأسماك بالقوزين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
نفّذت أمانة محافظة جدة ممثلة في إدارة أسواق النفع العام، حملة على محال بيع الأسماك في حي “القوزين” داخل نطاق بلدية المليساء الفرعية.
وأوضح مدير إدارة أسواق النفع العام رائد المطيري أن الحملة أسفرت عن إغلاق 90 موقعاً مخالفاً يقوم بعرض أسماك مجهولة المصدر وتظهر عليها علامات الفساد في ظروف بيئية سيئة، بالإضافة إلى تخزين الأسماك بصورة غير صحيحة، وعدم الاهتمام بنظافة أرضيات بعض المحال، مشيراً إلى أن الحملة قامت أيضاً بمصادرة 520 كيلو جراماً من الأسماك، حيث تم تسليم 220 كيلو منها للجمعية الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها.
وأكدت أمانة جدة استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.
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