وزارة الحج والعمرة تُشدد على ضرورة تجويد الخدمات للمعتمرين والتزام المؤسسات والشركات بإصدار التصاريح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
شددت وزارة الحج والعمرة، على ضرورة التزام شركات ومؤسسات العمرة بتقديم حزم الخدمات كافة لضيوف الرحمن على أكمل وجه، وذلك بهدف رفع جودة الخدمات في القطاع، وتيسير رحلة ضيوف الرحمن، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت أن جميع شركات ومؤسسات العمرة مُلزمة التزامًا تامًا بإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة للمعتمرين التابعين لها، وتفويجهم للمسجد الحرام وفق الأوقات المعتمدة في التصاريح، ويشمل هذا الإجراء من يرغب منهم في تكرار العمرة خلال فترة وجودهم في مكة المكرمة، وأيضًا إصدار تصاريح الصلاة في الروضة لمن يرغب.
وتتابع الوزارة مستوى جودة الخدمات، والتزام الشركات والمؤسسات بتقديمها من خلال الجولات الرقابية الميدانية المستمرة، والرصد الآلي المُكثف، مُؤكدةً أنه تم توجيه الفرق الميدانية بالوزارة في مراكز الفرز بجوار المسجد الحرام والمسجد النبوي لرصد أي مخالفة ميدانية، واتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة بحق المخالفين بهدف تعزيز جودة الخدمات.
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