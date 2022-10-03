أكثر من 12 ألف حالة كشف مبكر للسمنة في المراكز الصحية بعسير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير
رصدت المراكز الصحية “للسمنة” بعسير أكثر من (12579) حالة كشف مبكّر سجلتها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2022م، وتحقق (14633) مستفيدًا من برامج مكافحة السمنة لتعزيز الغذاء المتوازن والنشاط البدني.
وبينت صحة عسير أنه تم تسجيل (1115) حالة سمنة مكتشفة من خلال الأيام العالمية والأنشطة المجتمعية، فيما قامت المراكز الصحية للسمنة بتحويل (323) حالة لمستشفيات المنطقة لاتخاذ الإجراء الطبي لها، وتسجيل (2651) حالة سمنة مكتشفة ذات كتلة عالية ومتابعتها بحسب سير عمل البرنامج والعمل على الوقاية من الإصابة بالأمراض المزمنة.
وأسهمت مبادرة ” اعرف أرقامك ” في رفع مستوى الوعي المجتمعي من خلال تفعيلها في المستشفيات والقطاعات الصحية بمنطقة عسير.
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