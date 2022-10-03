شكرا لقرائتكم هل السرطان مرض وراثي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف أستاذ وعالم السرطانات، الدكتور فهد الخضيري، أن السرطان قد يكون وراثيًا إذا كان لدى الشخص بعائلته 3 حالات سرطان من نفس النوع في 3 أقارب من الدرجة الأولى. وجاء ذلك ردًا على سؤال مفاده:”هل السرطان مرض وراثي ينتقل بالوراثة؟”. وأجاب الخضيري، في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”:”قد يكون هناك جينات تتطفّر فتسبب السرطان، وقد يكون وراثيًا، إذا كان بعائلته 3 حالات سرطان من نفس النوع في 3 أقارب من الدرجة الأولى (مثل سرطان قولون عند العم وابن العم أو الأخ أو الأب أو سرطان ثدي عن حالتين وابنة خالة وابنة عم). منتجات تسبب السرطان وفي وقت سابق، حذر الخضيري من شراء منتجات التجميل المغشوشة ومجهولة المصدر، لما لها من ضرر كبير قد يسفر عنه الإصابة بسرطان الجلد. وأكد أن هناك أضرارًا جراءها ويمكن أن يحدث سرطان في الجلد بسبب هذه المنتجات المغشوشة التي تبيعها إحدى السيدات المحتالات، داعيًا المواطنات إلى عدم شرائها والتوجه فقط إلى محال المكياج والكريمات الموجودة في البلاد وعليها رقابة وضبط، مشيرًا إلى أن هناك غشًا لدى بعض العاملات في بعض الصالونات والكوافيرات، حيث ببيعون مواد ممنوعة دولياً وضارة كالهرمونات (والكورتيزون مختفياً) بمزاعم أن هذا فيتامين للنضارة وهذا للتبييض. وحذر أيضًا من بعض صالات الجيم واللياقة، والتي يبيع بعض العاملين فيها بالخفاء هرمونات ضارة بدعوى أنها بروتينات.