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شكرا لقرائتكم 4 خطوات للاستعلام عن فواتير الكهرباء السابقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - كشفت الشركة السعودية
للكهرباء، كيفية اطّلاع العميل على فواتير الكهرباء السابقة، من خلال 4 خطوات. وبينت شركة الكهرباء، أنه يمكن الاطلاع على الفواتير الخاصة بالشهور الـ24 السابقة وطباعتها عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني، ومن ثم الضغط على أيقونة “فواتيري”، ثم اختيار رقم الحساب والضغط على الفواتير السابقة والسدادات وبعدها يتم الاطلاع على كل الفواتير.
فصل الخدمة
وفي وقت سابق، أكدت شركة الكهرباء أنها لا تقوم بفصل الخدمة الكهربائية خلال بعض الأوقات والحالات. وأوضحت الكهرباء ردًا على شكوى مواطن من انقطاع التيار بسبب عدم سداده الفاتورة، أنه لا يتم فصل الخدمة في الحالات الآتية: -فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام، وذلك بالنسبة لفئة الاستهلاك السكني -بعد الساعة الثانية عشرة ظهرًا -خارج أوقات العمل الرسمي للشركة -شهر رمضان المبارك لفئة الاستهلاك السكني وفي وقت سابق، حددت الشركة السعودية للكهرباء، خطوات التقدم بطلب لفحص عداد الاستهلاك عبر موقع الشركة الرسمي على الإنترنت.
رشا محمد
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية