شكرا لقرائتكم جريان سيول وادي بطاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أظهر مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جريان سيول وادي بطاط جنوب محافظة المخواة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة. ورصدت صحيفة “ متابعات الخليج 365 “، مقطع فيديو يوثق جريان السيول في وادي بطاط، جنوب المحافظة، بعد هطول أمطار غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد. توقعات حالة الطقس وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة. كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية منها .