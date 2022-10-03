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مساند: 4 أنواع لاستقدام العمالة

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الرياض - محمد الوسيري - حدد الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة “مساند”، عن 4 أنواع للاستقدام تسهل رحلة الاستقدام وتعمل على تبسيطها وتيسيرها للمواطنين.

أنواع الاستقدام

وتشمل أنواع الاستقدام في مساند ما يلي: – حسب المواصفات: حيث يتم استقدام العامل أو العاملة المطابق للمواصفات التي تريدها – معيّن باسم: استقدام عامل أو العاملة في أي مهنة يعرضها مساند بالاسم ورقم الجواز – معروفة: استقدام عاملة منزلية مختارة بالاسم ورقم الجواز ولا تشمل الخدمة المهن الأخرى – تأجير خدمات العمالة المنزلية: التعامل مع شركات استقدام تقدم خدمات

مساند: 4 أنواع لاستقدام العمالة - متابعات الخليج 365

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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