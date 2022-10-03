شكرا لقرائتكم برنامج ريف: 5 قطاعات مستهدفة بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح برنامج ريف، تفاصيل القطاعات المستهدفة بمنطقة المدينة المنورة، ضمن برنامج التنمية الريفية المستدامة لدعم الأسر المنتجة والإنتاج في المنطقة. وأشار برنامج ريف، إلى أن القطاعات المستهدفة في برنامج التنمية الريفية المستدامة حسب الميز النسبية للقطاعات في منطقة المدينة المنورة هي: القطاعات المستهدفة – العسل – المحاصيل البعلية – الورد – الفواكه – الأسر المنتجة وفي وقت سابق، حدد برنامج ريف بالتفصيل، خطوات التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدعم للأسر المنتجة والمزارعين وأسرهم في جميع مناطق المملكة خطوات التسجيل البرنامج – ادخل على صفحة برنامج ريف – اضغط على ابدأ بطلب الدعم – املأ البيانات المطلوبة وسيصل لك رمز تحقق على الجوال أدخله – أدخل رقم حسابك البنكي – ثم اختر برنامج الدعم الذي تود التقديم عليه