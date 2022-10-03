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شكرا لقرائتكم توقعات بهطول أمطار على عدد من المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أن يشهد طقس اليوم أجواءً حارة نهارًا على أجزاء ومناطق مختلفة من المملكة. وأوضح الحصيني، على حسابه في “تويتر”، أنه حسب المراصد فإنه من المتوقع تساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية والجنوبية، ومن خفيفة لمتوسطة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية من المملكة وسلطنة عُمان وجنوب الإمارات، مصحوبة برياح متوسطة على أجزاء من المنطقة الغربية والوسطى.