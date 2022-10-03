شكرا لقرائتكم طريقة التسجيل في الشهادات المهنية الاحترافية للتعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

طريقة التسجيل

شهادة تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني.

شهادة تصميم خبرات التعليم الإلكتروني.

شهادة ضبط جودة التعليم الإلكتروني.

شهادة بكالوريوس كحد أدنى في أي مجال تربوي/ بكالوريوس غير تربوي + دبلوم تربوي.

شهادة عليا في التعليم الإلكتروني.

شهادة بكالوريوس أو أعلى بمجال غير تربوي.

الرياض - محمد الوسيري - دعا المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الممارسين لمهنة التعليم للتسجيل في 3 شهادات مهنية احترافية للمستوى المتقدم، التي أطلقها المركز بهدف تأهيل وتمكين ممارسي التعليم والتدريب الإلكتروني ومنحهم شهادات احترافية.وفيما يلي خطوات التسجيل في الشهادات المهنية الاحترافية للتعليم بكل سهولة: 1- الدخول على موقع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. 2- اختيار أيقونة بادر بالتسجيل في الشهادات المهنية الاحترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني. 3- اختيار الشهادة التي تريد التسجيل فيها والضغط عليها إذ إن هناك 3 شهادات وهي:4- الضغط على معايير الأهلية ثم اختيار الخيار المناسب لمؤهلاتك، وتلك الخيارات هي:5- إضافة البيانات الخاصة بك ثم التسجيل.