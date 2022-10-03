- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم طريقة التسجيل في الشهادات المهنية الاحترافية للتعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - دعا المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الممارسين لمهنة التعليم للتسجيل في 3 شهادات مهنية احترافية للمستوى المتقدم، التي أطلقها المركز بهدف تأهيل وتمكين ممارسي التعليم والتدريب الإلكتروني ومنحهم شهادات احترافية.
طريقة التسجيلوفيما يلي خطوات التسجيل في الشهادات المهنية الاحترافية للتعليم بكل سهولة: 1- الدخول على موقع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. 2- اختيار أيقونة بادر بالتسجيل في الشهادات المهنية الاحترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني. 3- اختيار الشهادة التي تريد التسجيل فيها والضغط عليها إذ إن هناك 3 شهادات وهي:
- شهادة تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني.
- شهادة تصميم خبرات التعليم الإلكتروني.
- شهادة ضبط جودة التعليم الإلكتروني.
- شهادة بكالوريوس كحد أدنى في أي مجال تربوي/ بكالوريوس غير تربوي + دبلوم تربوي.
- شهادة عليا في التعليم الإلكتروني.
- شهادة بكالوريوس أو أعلى بمجال غير تربوي.