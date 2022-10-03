انطلاق لقاءات البرامج العلميَّة في جامعة أمِّ القُرى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

انطلقت اليوم لقاءات البرامج العلميَّة في رحاب جامعة أمِّ القُرى التي ينظّمها معهد الأئمة والخطباء بوزارة الشُّؤون الإسلاميَّة والدَّعوة والإرشاد بالتَّعاون مع الجامعة ممثلة في عمادة شؤون الطُّلاب، والموجَّهة لطلاب وطالبات المنح الدِّراسيَّة بالجامعة ؛الذين يمثِّلون 87 دولة حول العالم، وتستمر على مدار ثلاثة أيام بقاعة الملك عبدالعزيز التَّاريخية بالعابديَّة.

وأوضح عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور ذياب المالكي أنَّ الجامعة حرصت على تفعيل البرامج العلميَّة لطلبة المنح الداخلية والخارجية بالتَّعاون مع وزارة الشُّؤون الإسلاميَّة والدعوة والإرشاد، بصفتهم سفراءَ بلدانهم في المملكة النَّاقلين للمعارف والعلوم بعد انتهاء دراستهم وعودتهم إلى أوطانهم، مؤكدًا أهمية جهود وزارة التعليم في استقطاب طلبة المنح من مختلف أقطار العالم ليكملوا تعليمهم داخل الجامعات السُّعوديَّة، وجامعة أمِّ القُرى إحدى المؤسسات التعليمية التي كرَّست جهودها في تيسير رحلة الطلبة التَّعليميَّة وإثراء معرفتهم بكل بما يحتاجونه.

بدوره، أفاد مساعد مدير معهد الأئمة والخطباء المشرف العام على البرنامج العلمي في الوزارة الشيخ موسى التويجري أنَّ تنظيم الدورات والبرامج العلميَّة بالتَّعاون مع الجامعة يأتي ضمن خطط الوزارة لتفعيل الشَّراكات مع قطاعات المؤسسات التَّعليميَّة؛ لتأهيل الطلاب وتزويدهم بكل ما ينفعهم في حياتهم العلميَّة والعمليَّة، مثمنًا تعاون الجامعة في دعم الطلبة وتزويدهم بالبرامج النوعية، التي تسهم في تحقيق رؤية السُّعوديَّة 2030 ونشر روح المواطنة والوسطيَّة والاعتدال والتَّسامح.