أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة ، ويشمل محافظة، القنفذة والليث والطائف وميسان وأضم والعرضيات، وكذلك المناطق المفتوحة و الطرق السريعة.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السابعة مساءً.
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