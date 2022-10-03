أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة ، ويشمل محافظة، القنفذة والليث والطائف وميسان وأضم والعرضيات، وكذلك المناطق المفتوحة و الطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السابعة مساءً.