محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أعلنت شركة المياه الوطنية انتهاء تنفيذ منظومة تحسين الضخ لجنوب غرب الرياض، بتكلفة مالية تجاوزت 664 مليون ريال، ودخولها بمنظومة التوزيع اليومية على ثلاث مراحل، لخدمة أكثر من 900 ألف مستفيد في عدد من الأحياء، بهدف توفير حلول مائية مستدامة تضمن توزيع المياه بكفاءة تشغيلية عالية لأحياء جنوب غرب مدينة الرياض.
وأوضحت الشركة أن مشروع منظومة تحسين الضخ لجنوب غرب الرياض تضمنت تشيّيد 6 خزانات بسعة تصميمة تبلغ مليون متر مكعب، وخط رئيسي بطول 30 كلم، ومحطة ضخ بقدرة 100 ألف متر مكعب في اليوم، مبينة أنها أعلنت في وقت سابق تشغيلها المرحلة الأولى من المشروع لخدمة أحياء الشفا وبدر والمروة، وأجزاء من الحزم وعكاظ ونمار، وانتقالها من جدول الضخ المتقطع إلى الضخ المستمر.
وقالت الشركة: “بدأنا تشغيل المرحلة الثانية لمنظومة تحسين الضخ لجنوب غرب الرياض بعد ربطها بمصادر التغذية ومنظومة التوزيع اليومية لخدمة أحياء شبرا والزهرة وأجزاء من حي السويدي وانتقالهم من جدول الضخ المتقطع إلى الضخ المستمر.
وأكدت أنها تعمل حاليًا على إنهاء تنفيذ عمليات الربط للمرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع الخزن الإستراتيجي من أجل إدخالها حيز التشغيل في نهاية شهر ديسمبر 2022م، لخدمة أحياء الدريهمية وسلطانة ظهرة البديعة وأحد ديراب، والأجزاء الجديدة من أحياء الحزم وعكاظ.
قد يهمك أيضاً :-
- انطلاق لقاءات البرامج العلميَّة في جامعة أمِّ القُرى
- أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
- صحة جدة تحصل على الاعتماد المؤسسي في 45 برنامجًا تدريبيًا
- انطلاق لقاءات البرامج العلميَّة في جامعة أمِّ القُرى
- أمانة نجران تطرح 20 فرصة استثمارية
كانت هذه تفاصيل خبر تشغيل المرحلة الثانية من منظومة تحسين الضخ لجنوب غرب الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.