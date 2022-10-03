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صحة جدة تحصل على الاعتماد المؤسسي في 45 برنامجًا تدريبيًا

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

حصل المركز التدريبي بمديرية الشؤون الصحية بجدة، على الاعتماد المؤسسي لمدة 4 سنوات لـ45 مقرًا تدريبيًا .

جاء ذلك بعد استيفاء المركز معايير ومتطلبات الاعتماد البرامجي والمؤسسي للتدريب، والمعتمدة من قبل الهيئة للتخصصات الصحية، استنادًا إلى اللوائح الرسمية الخاصة بالاعتماد، والتي تسهم في الوصول إلى التميز الوطني في التدريب، ولتقديم البرامج التدريبية وفق أعلى درجات الجودة التعليمية، ومن خلال كوادر تتمتع بكفاءة عالية تسهم في تحقيق التطور والتميز في مجال التدريب والتعليم لمتدربي البرامج.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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