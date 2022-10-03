أمانة نجران تطرح 20 فرصة استثمارية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران
طرحت أمانة منطقة نجران 20 فرصة استثمارية في مواقع متعددة، أمام مؤسسات وشركات القطاع الخاص عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”، وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وأكد أمين المنطقة المهندس صالح الداغش، حرص الأمانة على تحقيق توازن تنموي بالمنطقة ورفع جودة الحياة وأنسنة المدن، وإيجاد خيارات استثمارية متنوعة ودعم المستثمرين ورواد الأعمال، وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق بالتعاون مع القطاعات الحكومية والأهلية.
بدوره بيّن وكيل الاستثمار وتنمية الإيرادات المهندس سلطان الشهي، أن الفرص الاستثمارية تنوعت ما بين أنشطة صحية ورياضية وترفيهية وتجارية في العديد من الأحياء والمواقع داخل مدينة نجران وتتضمن إنشاء وصيانة قصر أفراح، وجادة وممشى بمتنزه الملك فهد، ومجمعاً تجارياً وسكنياً، و6 أكشاك غذائية ، و3 ميني ماركت، و3 مقاهي ومطعماً، و2 من مطاعم العلامة التجارية، وكشكاً غذائياً علامة تجارية، وبنكاً في مخطط الإسكان، وصرافاً آلياً.
ولفت الانتباه إلى أن الفرص الاستثمارية متاحة لكافة المستثمرين عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي والتطبيق الذكي “فرص”, حيث بإمكان المستثمر الاطلاع على كافة تفاصيل الفرصة والمواقع الجغرافي لها.
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