ما هي أسباب الإصابة بمرض بكتيريا الجلد؟.. استشاري جلدية يجيب

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قال الدكتور هشام المداح، استشاري الجلدية والتجميل، إن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة ببكتريا الوجه لدى الفتيات والشباب.

أسباب الإصابة ببكتيريا الجلد

وأضاف هشام المداح، خلال لقائه ببرنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة السعودية، أن استخدام الموس في الحلاقة بصورة يومية يسبب البكتيريا، كما أن أنه يجب استخدام الموس من جهة واحدة.

وتابع: أن التعرق الشديد يسبب بكتيريا الجلد، بالإضافة النظافة الشخصية الدائمة، محذرًا من خطورة استخدام العديد من الأدوات الكيميائية التي تسبب العديد من الالتهابات بالجلد.

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Source almnatiq

