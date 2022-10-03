المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يوفر وظائف شاغرة .. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدّة تخصصات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في التصميم أو الإعلام والعلاقات العامة أو ما يعادلها أو في أي مجال آخر ذو صلة. خبرة 8 سنوات كحد أدنى منها ما لا يقل عن سنة في منصب إشرافي.

القدرات والمهارات:

مهارات العمل ضمن فريق. التخطيط والتنظيم. إدارة الوقت التواصل الفعال. مهارات في استخدام جميع برامج التصميم مثل برامج أدوبي وإن ديزاين وغيرها. مهارات استخدام برامج الحاسب الآلي (Word – PowerPoint – Excel – Outlook). الكتابة تحريرية. مهارات جيدة في استخدام أنظمة البحث. مهارات تسويقية. إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وأشار المركز بأن التقديم سينتهي بتاريخ 31 أكتوبر 2022م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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Source almnatiq

