لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بغرفة الرياض| رابط التقديم

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تعلن (غرفة الرياض) عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

وظائف شاغرة بغرفة الرياض

وكشفت غرفة الرياض عن عدة وظائف لجميع المؤهلات بالإضافة إلى تحديد الشروط اللازمة وطريقة التقديم.

المسميات الوظيفية:

أخصائي تسويق:

دبلوم أو بكالوريوس.

فني صيانة وتشغيل:

شهادة الثانوية فأعلى.

مدير عام الشؤون البيئية والاستدامة:

شهادة الدكتوراة.

مدير الثروة النباتية:

شهادة البكالوريوس.

مدير التميز والابتكار:

شهادة الماجستير.

أخصائي جودة:

شهادة البكالوريوس.

أخصائي تشغيل وصيانة:

شهادة البكالوريوس.

مهندس زراعي:

شهادة البكالوريوس.

سكرتير:

درجة البكالوريوس.

فني اتصالات:

دبلوم فأعلى.

أمن سيبراني:

درجة البكالوريوس.

المبيعات:

درجة الباكلوريوس.

طريقة التقديم:

أوضحت الغرفة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 3 أكتوبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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Source almnatiq

