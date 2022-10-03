“الغذاء والدواء” تفرض حظرًا مؤقتًا على استيراد الدواجن والبيض من منطقة فرنسية

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قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من المنطقة الإدراية “Ain” في فرنسا.

وأوضحت أن هذا القرار جاء بعد ورود تقرير المنظمة العالمية لصـحة الحيوان الذي يفيد بتسجيل حالات تفشٍ لمرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في هذه المنطقة.

يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أعلنت في وقت سابق رفع الحظر عن استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من بعض المناطق في الكويت وفرنسا.



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Source akhbaar24

