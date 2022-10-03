︎ . تعلن جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة، لحملة البكالريوس. وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية وكشفت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقدم، مع تحديد الشروط اللازمة لكل وظيفة، بالإضافة إلى رابط التقديم. المسمى الوظيفي: – محلل / مبرمج Programmer Analyst / KAIMRC المؤهلات و الخبرات: درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر / تكنولوجيا المعلومات أو مجال ذي صلة – أساسي الخبرة: سنتين (2) خبرة في البرمجة – أساسية المهام الوظيفية: يحلل ويصمم ويقيم ويراقب ويدير اختبارات أداء البرامج على البرامج الجديدة والحالية لغرض تصحيح الأخطاء والتصحيح العام وتحديد مجالات التحسين وتطوير المبادئ التوجيهية لتعزيز الإجراءات التشغيلية لدعم أنظمة تكنولوجيا المعلومات. يساعد في تحديد وتطوير وتوثيق متطلبات عمل البرنامج وأهدافه وتسليماته ومواصفاته بالتعاون مع المستخدمين الداخليين والإدارات. يطور ويحافظ ويوثق تكوينات أنظمة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات مثل قواعد البيانات والخوادم وأجهزة الكمبيوتر والأمن والشبكات للأنظمة والتطبيقات والبرامج بما في ذلك التصميم العام للحلول التي تلبي متطلبات النظام والأمن ، وتوفر طرقًا بديلة ، إذا لزم الأمر. إنشاء وثائق التدريب من حيث صلتها بعمليات وممارسات جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم والتقنية من أجل توفير دعم وظيفي متوسط ​​للتطبيق لمساعدة المستخدمين. يحافظ على أفضل ممارسات الأمن السيبراني في تصميم وتطوير الأنظمة والتطبيقات والبرامج. يتواصل مع البائعين من أجل التنفيذ الفعال لمنتجات أو أنظمة البرامج الجديدة ولحل أي مشكلات تتعلق بالتكيف. طريقة التقديم للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: رابط التقديم : (اضغط هنا). اقرأ ايضًا وظائف شاغرة بشركة قصر المساكن بجدة لعدة تخصصات.. الشروط ورابط التقديم ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.. الشروط ورابط التقديم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.