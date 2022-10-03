“البيئة”: إنتاج المملكة من العنب تجاوز 100 ألف طن بنسبة اكتفاء 59%

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن إنتاج المملكة من فاكهة العنب تجاوز الـ 101 ألف طن سنويًا، عبر زراعة 3746 هكتارًا، وهو ما حقق اكتفاءً ذاتيا بنسبة 59%.

وأوضحت الوزارة أن المملكة تنتج 7 أصناف مختلفة من العنب، تشمل، الطائفي والحلواني، وإيرلي سويت وفليم سيدلس وأوتام رويال وكريمسون سيدلس والبناتي “طمسون سيدلس”.

وأشارت إلى أن أهم مناطق الإنتاج تتركز في، الرياض والقصيم ونجران والباحة والجوف وعسير وتبوك وحائل والحدود الشمالية ومكة المكرمة والمدينة المنورة.





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Source akhbaar24

