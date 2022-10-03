شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير اتحاد جدة تتغنى بأحمد حجازي بعد مستواه أمام النصر في الديربي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نال الدولي المصري أحمد حجازي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة إشادات واسعة بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه خلال كلاسيكو النصر الذي أقيم يوم أمس على ملعب مرسول بارك لحساب مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن للمحترفين وانتهى على وقع التعادل السلبي دون أهداف.

اول تعليق من حجازي بعد مباراة النصر واتحاد جدة

وشهدت المباراة خروج طارق حامد من جانب اتحاد جدة مطرودًا بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الثالثة والأربعين قبل أن يلحق به عبد المجيد الصليهم نجم النصر في الدقيقة التاسعة والخمسين.

وفي أول تعليق له بعد المباراة قال حجازي أن النقص العدد كان حافزًا للاعبين لذلك لم تتغير الطريقة ولا يعلم ما إذا كان نادي النصر قد إضطر لتغيير طريقة لعبه من عدمه وكانت المواجهة صعبة ومتكافئة واستحوذوا على بعض الأوقات من المباراة وخططنا للعب على المرتدات".

وإستطرد:" يجب على الجماهير أن لا تنسى بأننا افتقدنا الثنائي رومارينيو وكوستا وهما من اللاعبين أصحاب القدرة على صناعة الفارق ونمتلك مجموعة من النجوم المميزين القادرين على مواكبة أي ظروف أخرى".

جماهير اتحاد جدة تتغنى بأحمد حجازي بعد مستواه أمام النصر في الديربي

وفي سياق آخر علقت جماهير كرة القدم بالمملكة العربية السعودية على مستوى أحمد حجازي حيث كتب واحد منهم:" حجازي أفضل مدافع عربي"، وأضاف آخر: "يستحق الأموال التي دفعت لضمه".