شؤون الحرمين تفعل مبادرة “ترعاكم عيوننا” بالمسجد الحرام

محمد بن مسعود - الدمام - فعلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية “إدارة خدمة الزائر الصغير” مبادرة بعنوان “ترعاكم عيوننا” وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل العربي.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية سعود بن عطيه الزهراني أن ذلك يأتي انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية لتوفير كافة الخدمات والتسهيلات التي تعينهم ووالديهم ومرافقيهم من خلال الاهتمام بهم فور وصولهم للمسجد الحرام وإعطائهم الأساور المخصصة لمعصم اليد والرموز الإرشادية لتفادي ضياعهم أثناء الازدحام.

وأضاف أن إدارة خدمة الزائر الصغير تسعى إلى الاهتمام بفئة الزائر الصغير وفئة كبار السن غير الناطقين باللغة العربية وإثراء تجربتهم بالجوانب المعرفية والثقافية والاجتماعية حيث توفر لهم أساور معصم اليد، وتقديم الرموز الإرشادية للصغار وكبار السن غير الناطقين باللغة العربية لتفادي ضياعهم أثناء الازدحام في المسجد الحرام، وتقديم الهدايا التذكارية لهم احتفاءً باليوم العالمي للطفل العربي.