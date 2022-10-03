محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات شهدت أسعار الذهب في المملكة اليوم الاثنين، ارتفاعا ملحوظا عن الأسعار التي سجلتها الأيام الماضية. وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 200.74 ريال، 53.53 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 184.01ريال، و49.07 دولار. ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 175.65 ريال، 46.84 دولار، وعيار 18 وصل إلى 150.56 ريال، 40.15.

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي أسعار الذهب في المملكة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.