محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أطلقت وزارة السياحة، برنامج «مسرعة رواد السياحة» والذي يهدف إلى تمكين الشركات السياحية الناشئة ورفع الكفاءات المحلية في مجال السياحة من خلال إقامة مسرعة تدريبية على مدى 16 أسبوعًا تعمل على بناء قدرات رواد ورائدات الأعمال. وقال الموقع الرسمي لوزارة السياحة، إن البرنامج سيعمل على بناء قدرات رواد ورائدات الأعمال من خلال استضافة مجموعة من الخبراء ذوي الكفاءة العالية لتقديم ورش العمل والجلسات الإرشادية لتمكين رواد الأعمال ونمو ازدهار القطاع السياحي في المملكة. وأضاف أن أهداف برنامج مسرعة رواد السياحة، هو دعم الشركات الناشئة في القطاعات السياحية المختلفة للنهوض بالقطاع، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم رواد ورائدات الأعمال في القطاع السياحي، ورفع المعايير في قطاع السياحة عن طريق تطوير شركات ناشئة ذات إمكانات عالية، بالإضافة لتعزيز قطاع مسرعات الأعمال عن طريق جذب أفضل الممارسات العالمية في المجال السياحي، وتوفير فرص استثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعات السياحية. وأشار إلى أن الفئات المستهدفة هي المنشآت السياحية الصغيرة أو المتوسطة، ورواد ورائدات الأعمال في قطاع السياحة. وذكر أنه يتم التسجيل في برنامج مسرعة رواد السياحة عن طريق تعبئة نموذج التقديم في الموقع الرسمي لبرامج تنمية رأس المال البشري السياحي (اضغط هنا). أخبار قد تهمك قد يهمك أيضاً :- ارتفاع أسعار النفط.. وخام “برنت” يُسجل 87 دولاراً للبرميل “الأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة الباحة محلل طقس: اليوم حار نهاراً.. وأمطار متفاوتة على المرتفعات مصادر بـ«البيئة»: فحص سلامة الخضار لا يتم حتى الآن في المدينة رئاسة الحرمين الشريفين تطلق مبادرة “توقير”

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة السياحة تطلق برنامج «مُسرعة رواد السياحة».. الأهداف والفئات المستهدفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.