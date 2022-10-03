ارتفاع أسعار النفط.. وخام “برنت” يُسجل 87 دولاراً للبرميل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
قفزت أسعار النفط أكثر من 3% في التعاملات المبكرة بآسيا، اليوم الاثنين، في الوقت الذي تدرس فيه مجموعة أوبك+ خفض الإنتاج أكثر من مليون برميل يوميا في أكبر خفض منذ جائحة كورونا في محاولة لدعم السوق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.51 دولار أو 3% إلى 87.65 دولار للبرميل بعد انخفاضها 0.6% عند الإغلاق يوم الجمعة.
وارتفع أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3% أو 2.39 دولار إلى 81.88 دولار للبرميل بعد خسارته 2.1% في الجلسة السابقة، وفقا لـ”رويترز”.
وتراجعت أسعار النفط لأربعة أشهر متتالية منذ يونيو حزيران بعد أن أضر إغلاق “كوفيد-19” في الصين، أكبر مستهلك للطاقة، بالطلب، بينما أثر ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار الأميركي على الأسواق المالية العالمية.
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