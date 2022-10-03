“الأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة الباحة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الباحة

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, على محافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة والأجزاء المجاورة لها.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.