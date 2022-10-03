محلل طقس: اليوم حار نهاراً.. وأمطار متفاوتة على المرتفعات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
كشف الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، عن توقعاته لطقس اليوم الإثنين.
وقال الحصيني، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إنه -حسب المراصد- فإنه من المتوقع أجواء حارة وسط النهار ومعتدلة تميل للبرودة فجرًا على معظم مناطق المملكة.
كما توقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية من المملكة وعُمان وجنوب الإمارات، وهبوب رياح متوسطة على أجزاء من الغربية والوسطى، وأضاف أنه لم يتبق على دخول موسم “الوسم” سوى 12 يومغ فقط.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الإثنين – أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.
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