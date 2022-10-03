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شؤون الحرمين تطلق مبادرة توقير

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الرياض - محمد الوسيري - أطلقت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية مبادرة “توقير”، والتي يتم من خلالها تقديم عدة برامج وخدمات تستهدف فئة كبار السن، يتم من خلالها تسهيل أداء نُسكهم والعمل على راحتهم والاحتفاء بهم وإثراء تجربتهم.

شؤون الحرمين تطلق مبادرة توقير - متابعات الخليج 365

أفضل وأرقى الخدمات

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس حرص الرئاسة على تقديم أفضل وأرقى الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية لقاصدي المسجد الحرام والعناية بهم مع تطبيق الإجراءات الوقائية واتباع التعليمات الصحية، وتوفير بيئة آمنة وصحية لهم بالمسجد الحرام تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

شؤون الحرمين تطلق مبادرة توقير - متابعات الخليج 365

MO Nasa

MO Nasa

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