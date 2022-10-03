مستشفى ينبع العام يُساهم بإنقاذ حياة طفلة ابتلعت جسماً غريباً تسبب في انسداد مجرى التنفس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المدينة المنورة

نجح فريق طبي بطوارئ مستشفى ينبع العام بالنطاق الصحي الرابع بتجمع المدينة المنورة الصحي من انقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 8 أشهر بعد ابتلاع جسماً غريباً أدي إلى إنسداد شديد في مجرى التنفس وسبب إختناق حاد وعدم القدرة على التنفس مع تباطؤ في نبضات القلب.

وعلى الفور تم التعامل مع الحالة طبيًا ونجح الفريق بفضل الله في انقاذ حياة الطفلة وإستخراج الجسم الغريب من داخل مجرى التنفس بعناية شديدة وتم تقديم الاسعافات اللازمة بعد ذلك وتنويم الطفل تحت الملاحظة حتى استقرت حالة الطفلة واستعادة التنفس بشكلٍ طبيعي وغادرة المستشفى بصحة جيدة .