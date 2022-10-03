جمعية مكافحة السرطان تطلق حملة “واجهي خوفك” للتوعية بسرطان الثدي

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان ممثلة في مركز عبد اللطيف العبد اللطيف حملتها السنوية ضمن الشهر العالمي للتوعية عن سرطان الثدي وتحت شعار “واجهي خوفك” خلال شهر أكتوبر لعام2022م. وتهدف الحملة للتوعية بأهمية الكشف المبكر والتصدي لكافة الشائعات الخاطئة والمنتشرة ومحاولة تصحيحها، إضافة إلى التعريف بآلية الكشف الذاتي عن سرطان الثدي. وتتضمن الحملة إقامة معرض توعوي وتعريفي يتضمن ركن طبي للكشف المبكر وتقديم الاستشارات، بالإضافة إلى إقامة المحاضرات التثقيفية والأركان التوعوية بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص. يذكر أن مركز عبد اللطيف العبد اللطيف مركز خيري يقدم خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي مجانًا لجميع السيدات، إضافة لخدمات التثقيف الصحي، ويؤكد على حرصه الدائم لتوعية المجتمع والإجابة على كافة الإستفسارات .

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