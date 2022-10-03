زلزال يضرب شمال باكستان بقوة 4 درجات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر اليوم الأجزاء الشمالية من باكستان دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 211 كيلومتراً في منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان.
وشعر بهزة الزلزال سكان المناطق الشمالية من باكستان وأجزاء من أفغانستان وطاجيكستان.
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